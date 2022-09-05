Первый заместитель главы Администрации Президента проведет прием граждан в Клецком райисполкоме

От решения общих вопросов к частным. Эффективную работу с обращениями граждан подтверждают личные приемы. Традиционно тематика самая разная и по масштабам, и по содержанию. Услышать каждого и не оставить с проблемой - главная задача таких личных встреч с представителями власти. Так, 7 сентября в Клецком райисполкоме прием граждан будет проводить первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.