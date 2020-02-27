Первый заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Лунинце

Среди ключевых направлений политики государства и в целом развитие сельских регионов.



Это сегодня отметил и первый заместитель главы Администрации Президента во время приема граждан в Лунинце. На встречу с Максимом Рыженковым пришли жители деревни Лахва. Людей волнует состояние дорог, качество воды и здание Дома культуры, которому нужен капитальный ремонт. А еще попросили преобразовать деревню в агрогородок. На все наболевшие вопросы получили ответ прямо на месте. Новая дорога, водопровод и обновленный Дом культуры будут уже в ближайшие два года. Рассмотрят и возможность присвоить деревне статус агрогородка.



Именно поэтому прием не ограничился только встречей в кабинете. Чтобы детально разобраться в проблеме, заместитель главы Администрации выехал на место. Всего на личном приеме побывало несколько десятков человек. Их волновали вопросы трудоустройства, начисления зарплаты и пенсии, а также медицинского обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства. Каждое из обращений взято на контроль.



