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Первый заместитель губернатора Минской области провел встречу с жителями Копыльского района
Проблемы с питьевой водой и недостаток медицинского транспорта. С наболевшими вопросами жители Копыльского района обратились к первому заместителю губернатора Минской области. Игорь Макар во время встречи с коллективом хозяйства "Старица-Агро" сосредоточил внимание на экономическом развитии района и необходимости наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Коллектив хозяйства ометил и волнующие моменты, которые требуют решения: в частности, с питьевой водой и необходимость в станции обезжелезивания. Также жители предложат приобрести в местную школу интерактивную доску, а санитарный транспорт - для врачебной амбулатории.
Первый заместитель губернатора взял озвученные вопросы на личный контроль и рассказал про намерение построить в Копыльском районе крупный свинокомплекс и фабрику по выращиванию индюков. Это обеспечит не только новые рабочие места со стабильным заработком, но и экономический рост.
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