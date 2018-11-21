Первый заместитель губернатора Минской области провел встречу с жителями Копыльского района

Проблемы с питьевой водой и недостаток медицинского транспорта. С наболевшими вопросами жители Копыльского района обратились к первому заместителю губернатора Минской области. Игорь Макар во время встречи с коллективом хозяйства "Старица-Агро" сосредоточил внимание на экономическом развитии района и необходимости наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Коллектив хозяйства ометил и волнующие моменты, которые требуют решения: в частности, с питьевой водой и необходимость в станции обезжелезивания. Также жители предложат приобрести в местную школу интерактивную доску, а санитарный транспорт - для врачебной амбулатории.