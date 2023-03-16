Первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков встретился со студентами Барановичского госуниверситета

Их интересуют вопросы не какого-то абстрактного видения мира, а именно то, чем живет страна - от экономического развития до внешней политики, того, что происходит непосредственно в регионе. Конечно, мы уделили внимание и вопросам геноцида белорусского народа. Мне очень понравились дети, очень образованные, поставлена хорошо речь, вопросы, которые задают. Они разбираются в них, готовы сами ответить.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

