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Первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков встретился со студентами Барановичского госуниверситета
Не сожженная память: о хатынской трагедии сегодня говорили в Барановичах. Первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков встретился со студентами Барановичского госуниверситета. Речь шла о геноциде белорусского народа и о работе прокуратуры в этом направлении. Уже есть данные о примерно полумиллионе человек из мест массовых захоронений. Раньше они считались пропавшими без вести. Прокурорам также удалось установить около 400 личностей, которые участвовали в истреблении нашего народа. Они уже в преклонном возрасте, некоторые живут в США, Канаде и других странах.
На следующей неделе в Беларуси отметят 80-летие со дня уничтожения деревни Хатынь, которая стала собирательным символом всех сожженных деревень. Кроме важности сохранения исторической памяти, на диалоговой площадке поговорили и о развитии государства в условиях санкционного давления и патриотическом воспитании.
Их интересуют вопросы не какого-то абстрактного видения мира, а именно то, чем живет страна - от экономического развития до внешней политики, того, что происходит непосредственно в регионе. Конечно, мы уделили внимание и вопросам геноцида белорусского народа. Мне очень понравились дети, очень образованные, поставлена хорошо речь, вопросы, которые задают. Они разбираются в них, готовы сами ответить.
Диалоговые площадки в нашем университете - это уже своеобразная традиция. Очень важно получать информацию из первых уст, особенно из органов управления государством для того, чтобы в дальнейшем молодежь могла основывать свои мысли и решения для развития страны.
Сегодня в Барановичском университете создают новую экспозицию. Она называется "Забвению не подлежит" и рассказывает о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Основой выставки станут фамильные реликвии: письма с фронта, фотографии, вещи и документы.
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