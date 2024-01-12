Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия проведет 13 января прямую телефонную линию

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Федченко проведет прямую телефонную линию 13 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службуМинсельхозпрода.



На вопросы граждан первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия ответит с 9.00 до 12.00 по телефону +(37517) 371-03-83.