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Первый звонок сегодня прозвучал для мальчишек и девчонок минской школы № 20 им. Григория Булацкого

Первый звонок сегодня прозвучал более чем для 80 мальчишек и девчонок минской школы № 20 имени Г. В. Булацкого, педагога и "крестного отца" национальной журналистики.

Именно эти стены для многих связаны с преемственностью поколений и профессией. Кроме общеобразовательных предметов, в школе предлагают изучить китайский язык, освоить спортивные танцы или заняться боевыми единоборствами.


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Я училась на факультете журналистики Григория Васильевича Булацкого. Я, можно сказать, пятый раз иду в первый класс. Первый раз я сама ходила, второй раз - пошел мой старший сын в эту школу в 4-й класс, когда она только строилась. Потом младший сын пошел в 1-й класс и закончил здесь 10 классов. В прошлом году пошла внучка в первый класс, а в этом году - внучок. С этой школы, можно сказать, у меня связана вся жизнь - 20 лет.
Наталья Шведова, бабушка первоклассника


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В этом году в нашу школу войдут 84 первоклассника, вольются в нашу школьную семью. Как в любой семье, мы будем вместе учиться взаимодействовать, дружить, учиться уважать старших. И как нас учили когда-то бабушки и дедушки, любить ту землю, которая нас воспитала и вскормила.
Юлия Самохвалова, директор СШ № 20 г. Минска имени Г. В. Булацкого

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