Первый звонок сегодня прозвучал для мальчишек и девчонок минской школы № 20 им. Григория Булацкого

Я училась на факультете журналистики Григория Васильевича Булацкого. Я, можно сказать, пятый раз иду в первый класс. Первый раз я сама ходила, второй раз - пошел мой старший сын в эту школу в 4-й класс, когда она только строилась. Потом младший сын пошел в 1-й класс и закончил здесь 10 классов. В прошлом году пошла внучка в первый класс, а в этом году - внучок. С этой школы, можно сказать, у меня связана вся жизнь - 20 лет.

Наталья Шведова, бабушка первоклассника