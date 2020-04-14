Песчаная буря накрыла белорусские города. Видео очевидцев

Белорусские города накануне накрыла песчаная буря. Видео в Сети публикуют очевидцы. С природным явлением столкнулся водитель возле Мостов. Столб пыли поднялся с полей и накрыл дорогу, видимость была пару метров и авто пришлось остановить. Досталось накануне и водителям на трассе в Гомельской области.



О большой концентрации песка в воздухе сообщили жители Мозыря. Видимость не превышала 30 метров.



Такая же ситуация была в Жлобине. В плену пыли из-за засушливой и ветреной погоды оказались и города Брестской области. Тучи песка сильный ветер пронес над Лунинцом.



