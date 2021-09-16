3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Песенный флешмоб "Мы едины" в преддверии Дня народного единства устроили в Бресте
Песенный флешмоб в преддверии Дня народногоединства устроили в Бресте: десятки человек выстроились в форме букв, и с высоты птичьего полета можно было прочитать слова "Мы едины". Акцию раскрасили в цвета национального флага: в руках участников были красные и зеленые воздушные шары. К флешмобу присоединились и случайные прохожие. Все вместе спели гимн Беларуси, а затем "Сэрца беларуса", "Прыязджайце да нас у Беларусь" и другие песни о любви к Родине.
Основательно и очень долго готовились. Вместе, я уверена, что мы подарим заряд патриотизма всем белорусским людям. Мы должны любить нашу страну и все то, что мы делаем вместе.
Каждому общественному объединению было предложено сформировать одну из букв в фразе "Мы едины". Прийти со своей атрибутикой, символикой. В единстве произнести эти слова и спеть государственный гимн Республики Беларусь как символ единства нации.
Завтра в честь праздника в области пройдут концерты и памятные акции. А вход во все брестские музеи будет свободным.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов