Песенный флешмоб "Мы едины" в преддверии Дня народного единства устроили в Бресте

Песенный флешмоб в преддверии Дня народногоединства устроили в Бресте: десятки человек выстроились в форме букв, и с высоты птичьего полета можно было прочитать слова "Мы едины". Акцию раскрасили в цвета национального флага: в руках участников были красные и зеленые воздушные шары. К флешмобу присоединились и случайные прохожие. Все вместе спели гимн Беларуси, а затем "Сэрца беларуса", "Прыязджайце да нас у Беларусь" и другие песни о любви к Родине.