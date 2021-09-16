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Песенный флешмоб "Мы едины" в преддверии Дня народного единства устроили в Бресте

Песенный флешмоб в преддверии Дня народногоединства устроили в Бресте: десятки человек выстроились в форме букв, и с высоты птичьего полета можно было прочитать слова "Мы едины". Акцию раскрасили в цвета национального флага: в руках участников были красные и зеленые воздушные шары. К флешмобу присоединились и случайные прохожие. Все вместе спели гимн Беларуси, а затем "Сэрца беларуса", "Прыязджайце да нас у Беларусь" и другие песни о любви к Родине.

Основательно и очень долго готовились. Вместе, я уверена, что мы подарим заряд патриотизма всем белорусским людям. Мы должны любить нашу страну и все то, что мы делаем вместе.
Анастасия Коробко, участница флешмоба


Каждому общественному объединению было предложено сформировать одну из букв в фразе "Мы едины". Прийти со своей атрибутикой, символикой. В единстве произнести эти слова и спеть государственный гимн Республики Беларусь как символ единства нации.
Светлана Козлович, заместитель главы Администрации Ленинского района г. Бреста

Завтра в честь праздника в области пройдут концерты и памятные акции. А вход во все брестские музеи будет свободным.

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