Пешеход погиб под колесами авто в Минске

Произошло это на улице Казинца, водитель ехал со стороны улицы Брестской. В результате совершил наезд на 70-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одна авария с участием пешехода произошла на улице Петра Глебки. Проезжую часть мужчина переходил в ненадлежащем месте. Как предполагается, он был в нетрезвом состоянии. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован для обследования.