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Пешеход погибла под колесами легковушки в Гомельском районе

Пешеход погибла под колесами легковушки в Гомельском районе

В Гомельском районе в ДТП погибла 53-летняя женщина, сообщает БелТА.

Смертельная авария случилась 10 февраля примерно в 18:40 на подъезде к Гомелю от трассы М8 граница РФ - Витебск - Гомель - граница Украины.

59-летняя водитель автомобиля "пежо" сбила 53-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Кроме того, была без световозвращающих элементов.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.

В этот же день примерно в 19:30 трагедия произошла и в Калинковичском районе. 19-летний водитель "фольксвагена" совершил наезд на 38-летнего пешехода, который, по предварительной информации, лежал на полосе движения, находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

Фото: Pixabay

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