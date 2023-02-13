Пешеход погибла под колесами легковушки в Гомельском районе

59-летняя водитель автомобиля "пежо" сбила 53-летнюю женщину. Она пересекала проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. Кроме того, была без световозвращающих элементов.

В этот же день примерно в 19:30 трагедия произошла и в Калинковичском районе. 19-летний водитель "фольксвагена" совершил наезд на 38-летнего пешехода, который, по предварительной информации, лежал на полосе движения, находился в состоянии алкогольного опьянения и не был обозначен световозвращающими элементами. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.