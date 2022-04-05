3.68 BYN
Пешеходные дорожки и бордюры обновляют в Минске
Весеннее благоустройство - в Минске обновляют пешеходные дорожки и меняют тротуарную плитку. В работу дорожных служб входит также обновление бордюрного камня рядом с остановочными пунктами и на участках, где бетонные блоки наиболее изношены. Специалисты заранее проводят мониторинг проблемных участков и оперативно выезжают на устранение дефектов.
Продолжается и ремонт асфальтового покрытия. С начала года в Минске уже отремонтировано свыше 30 тысяч квадратных метров транспортных артерий.