Пешеходные дорожки и бордюры обновляют в Минске

Весеннее благоустройство - в Минске обновляют пешеходные дорожки и меняют тротуарную плитку. В работу дорожных служб входит также обновление бордюрного камня рядом с остановочными пунктами и на участках, где бетонные блоки наиболее изношены. Специалисты заранее проводят мониторинг проблемных участков и оперативно выезжают на устранение дефектов.