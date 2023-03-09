Пешеходный мост соединил Серебрянку и Чижовку

Из Серебрянки в Чижовку и обратно. Два микрорайона Минска соединила система пешеходных мостиков через Свислочь. Эта конструкция стала продолжением живописной экологической тропы "Малявки". Первая часть - конструкция из металла. Второе сооружение понтонное. Оба объекта оборудованы поручнями. Ими активно пользуются минчане во время пеших прогулок.