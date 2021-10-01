Пешеходы Минска под пристальным вниманием сотрудников ГАИ

Столичная Госавтоинспекция проводит акцию "Пешеход" для профилактики ДТП. Световой день постепенно становится все короче, а аварийность в результате этого только увеличивается. Во время рейдов проверяют наличие световозвращающих элементов, соблюдение правил пересечения проезжей части. Помимо этого, в учреждениях образования и организациях проводят разъяснительные беседы и тематические акции.