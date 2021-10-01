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Пешеходы Минска под пристальным вниманием сотрудников ГАИ

Столичная Госавтоинспекция проводит акцию "Пешеход" для профилактики ДТП. Световой день постепенно становится все короче, а аварийность в результате этого только увеличивается. Во время рейдов проверяют наличие световозвращающих элементов, соблюдение правил пересечения проезжей части. Помимо этого, в учреждениях образования и организациях проводят разъяснительные беседы и тематические акции.

Не останутся без внимания и водители. На особом контроле те, кто не уступает пешеходам. Для этого сотрудники ГАИ патрулируют аварийно-опасные участки дорог. Профилактическая акция "Пешеход" продлится до 3 октября.


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