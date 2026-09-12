Пешком или на автобусе: советы от Андрея Зырянова, как добраться до праздничных локаций Минска

В центре Минска работает выездная студия "Первого информационного" телеканала. В течение дня поздравить белорусскую столицу с Днем города придут известные минчане, зарубежные гости и юные звезды.

Гость студии, гендиректор ГО "Гаражи, автостоянки и парковки" Андрей Зырянов, посоветовал приходить в центр пешком или добираться на общественном транспорте, так как часть платных парковок закрыта из-за праздничных мероприятий.

Гость рассказал о транспортной нагрузке и борьбе со старыми авто в Минске. По словам Андрея Зырянова, ситуацию осложняет маятниковая миграция жителей Минского района и области, хотя город пока справляется с потоком машин благодаря развитию транспортной инфраструктуры и организации движения. Снизить автомобилизацию, считает руководитель, помогут общественный транспорт, каршеринг, средства персональной мобильности, развитие дорог и развязок, а также платные парковки и другие ограничения.

Отдельно он сообщил, что работа с брошенными автомобилями активизирована: после получения извещения владельцу дается месяц на приведение машины в порядок или ее перемещение. Затем автомобиль еще три месяца хранится на охраняемой стоянке, после чего по решению суда может быть признан бесхозяйным и утилизирован.

В разговоре Андрей Зырянов рассказал, что его дочь выступает на праздничных площадках, а сам День города он предпочитает проводить вместе с семьей.