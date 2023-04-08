Песков о заявлении Макрона про ядерное оружие: Такой яростной критики в адрес США мы не слышали давно

Песков назвал заявление Макрона про ядерное оружие яростной критикой в адрес США. Об этом сообщает РИА "Новости".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страны на территории другой заявил, что давно не слышал такой яростной критики в адрес США со стороны Франции.

"Такой яростной критики от президента Франции в адрес США мы не слышали давно", - сказал Песков журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в телеграм-канале "Зарубин".

На пресс-конференции в Пекине Макрон ранее заявил, что решение России разместить ядерное оружие в Беларуси"несопоставимо" с ее обязательствами в рамках международного права. По его словам, ни одна страна "ни при каких условиях" не может размещать ядерное оружие на чужой территории.