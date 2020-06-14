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Песни малой родины. Экс-солист "Песняров" Валерий Скорожонок занялся возрождением родной деревни
Талантливые люди талантливы во всем. Это правило относится и к солисту легендарного ансамбля "Песняры" Валерию Скорожонку. Его звонкий тенор хорошо знаком меломанам. Мы же хотим открыть еще одну сторону его дарования - не только сохранять творческое наследие белорусов, но и делать землю предков комфортным местом для жизни. Тем более на неделе Президент поручил упростить условия для покупки земельных участков за городом. В свете эпидемиологической ситуации такие места особо ценны. Возрождением родной деревни Валерий Скорожонок занялся несколько лет назад. Родился в Вилейке, но все детство провел в деревне Замошье. Плотный гастрольный график не позволял вернуться к истокам много лет, но вот приехал, увидел и… остался. Сегодня у него родовое гнездо на берегу озера. Вместе с супругой они облагородили не только его - помогают решать проблемы соседям.
Нина Можейко погостила на малой родине экс-"песняра". Босиком по отцовской земле ходит экс-"песняр" Владимир Скорожонок. Дважды в неделю в полдень на этом пятачке суетливо. Приезжает автолавка из районного центра. В Замошье живут в основном постоянные жители. А малому проценту дачников земля досталась по наследству. Так что случайных людей в деревне нет. Пока спецрейс с продуктами спешит на помощь, начинает работу местный ЖЭС.Асфальт здесь - вопрос актуальный. И соседи не просто так сотрясают воздух. Адресно. Валерий Скорожонок - человек известный, а значит, может повлиять. Образ народного заступника сложился небезосновательно. Лучше и вкуснее местных продуктов и быть ничего не может. Хлеб из Ушачей и даже вода. Хоть у Скорожонка на участке своя артезианская скважина.
Точной даты основания деревни не подскажут даже в архиве
Во время войны населенный пункт сожгли. А вместе с ним и все документы. Витебщина в принципе натерпелась. Но люди вернулись в живописный край. Зов крови и предков ощутил в себе и Валерий Скорожонок. "Песняр" Скорожонок бережет не только свой тенор, но и историю рода. "Ад прадзедаў спакон вякоў…" тут жил отец. Бывшая скорожонковская слобода. Сейчас здесь только люпины и старые яблони. Пока обойдешь местные красоты, есть вероятность, что хлеб зачерствеет, а молоко скиснет. Направляемся к знаменитому дому "песняра".Родовое гнездо построил несколько лет назад. Но вот настоящая душа в доме появилась недавно - после женитьбы хозяина. Супруга Татьяна променяла кавказские Минеральные Воды на белорусские озера. Наплыв рыбаков здесь обеспечен. Приезжают и из соседней России.
В районе 178 озер общей площадью около 77 квадратных километров
18 малых и средних рек, множество ручьев. Куда ни глянь - повсюду сюжеты Шишкина и Васнецова. Но не только изоляция приводит сюда путешественников и людей, которые ведут оседлый образ жизни и арендуют дома, покупают частную собственность. На самом деле рекреация - вот то, что манит тысячи людей.И в это сегодня готовы вкладываться. Но за ресурсом, ясное дело, надо следить, чтобы глазу любо-дорого. Опыт Скорожонка - положительный пример сотрудничества частных интересов и государственных.
На Ушаччине более чем полторы тысячи курганов
Такого количества не имеет ни один район нашей страны. Через эти места проходил путь полоцких князей на Минск. Следить за многовековой историей помогает чета Скорожонков. Здесь прополоть, а здесь избавиться от борщевика.Татьяна даже прописана в Замошье. В порядке содержат и местное еще довоенное кладбище. Возраст захоронений выдает ландшафт, отделка, поросшие мхом памятники. Хоронили скромно, без помпы.Здесь и дышится легче, что способствует творчеству. Свою минскую студию перевез в Замошье - пишет песни под наблюдением мастера. Портрет Мулявина - в красном углу. Есть домик, банька, огород - ну чем не райский уголок. Действительно, и это в режиме еще ограниченной функциональности. Для настоящих эстетов есть и еще одно удовольствие, а именно озеро Замошье. Одноименное с названием деревни. Постледниковое образование не могло не оставить след. Не только в истории. В центре глубина озера достигает 27 метров.И за этой жемчужиной тоже нужно присматривать. Регулярно чистить, в планах у Скорожонка строительство нового пирса. Идеальное место для утренней медитации. Большое начинается с малого.
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