Песни малой родины. Экс-солист "Песняров" Валерий Скорожонок занялся возрождением родной деревни

Талантливые люди талантливы во всем. Это правило относится и к солисту легендарного ансамбля "Песняры" Валерию Скорожонку. Его звонкий тенор хорошо знаком меломанам. Мы же хотим открыть еще одну сторону его дарования - не только сохранять творческое наследие белорусов, но и делать землю предков комфортным местом для жизни. Тем более на неделе Президент поручил упростить условия для покупки земельных участков за городом. В свете эпидемиологической ситуации такие места особо ценны. Возрождением родной деревни Валерий Скорожонок занялся несколько лет назад. Родился в Вилейке, но все детство провел в деревне Замошье. Плотный гастрольный график не позволял вернуться к истокам много лет, но вот приехал, увидел и… остался. Сегодня у него родовое гнездо на берегу озера. Вместе с супругой они облагородили не только его - помогают решать проблемы соседям.







Нина Можейко погостила на малой родине экс-"песняра". Босиком по отцовской земле ходит экс-"песняр" Владимир Скорожонок. Дважды в неделю в полдень на этом пятачке суетливо. Приезжает автолавка из районного центра. В Замошье живут в основном постоянные жители. А малому проценту дачников земля досталась по наследству. Так что случайных людей в деревне нет. Пока спецрейс с продуктами спешит на помощь, начинает работу местный ЖЭС.Асфальт здесь - вопрос актуальный. И соседи не просто так сотрясают воздух. Адресно. Валерий Скорожонок - человек известный, а значит, может повлиять. Образ народного заступника сложился небезосновательно. Лучше и вкуснее местных продуктов и быть ничего не может. Хлеб из Ушачей и даже вода. Хоть у Скорожонка на участке своя артезианская скважина.





Точной даты основания деревни не подскажут даже в архиве

Во время войны населенный пункт сожгли. А вместе с ним и все документы. Витебщина в принципе натерпелась. Но люди вернулись в живописный край. Зов крови и предков ощутил в себе и Валерий Скорожонок. "Песняр" Скорожонок бережет не только свой тенор, но и историю рода. "Ад прадзедаў спакон вякоў…" тут жил отец. Бывшая скорожонковская слобода. Сейчас здесь только люпины и старые яблони. Пока обойдешь местные красоты, есть вероятность, что хлеб зачерствеет, а молоко скиснет. Направляемся к знаменитому дому "песняра".Родовое гнездо построил несколько лет назад. Но вот настоящая душа в доме появилась недавно - после женитьбы хозяина. Супруга Татьяна променяла кавказские Минеральные Воды на белорусские озера. Наплыв рыбаков здесь обеспечен. Приезжают и из соседней России.







В районе 178 озер общей площадью около 77 квадратных километров



18 малых и средних рек, множество ручьев. Куда ни глянь - повсюду сюжеты Шишкина и Васнецова. Но не только изоляция приводит сюда путешественников и людей, которые ведут оседлый образ жизни и арендуют дома, покупают частную собственность. На самом деле рекреация - вот то, что манит тысячи людей.И в это сегодня готовы вкладываться. Но за ресурсом, ясное дело, надо следить, чтобы глазу любо-дорого. Опыт Скорожонка - положительный пример сотрудничества частных интересов и государственных.

На Ушаччине более чем полторы тысячи курганов