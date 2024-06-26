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Песни Муслима Магомаева и Анны Герман прозвучат в Белгосфилармонии

Золотые хиты и шлягеры советской эстрады в Белгосфилармонии. Этим вечером состоится концерт-посвящение Муслиму Магомаеву и Анне Герман.

Легендарные хиты СССР сыграет академический народный оркестр Беларуси имени Жиновича. За дирижерским пультом заслуженный артист Республики Беларусь Александр Кремко. "Луч солнца золотого", "Любви негромкие слова", "Синяя вечность" прозвучат в исполнении солистов Анастасии Рачицкой и Игоря Задорожного.

Программа "Ты моя мелодия" как дань памяти и восхищения творчеством двух звезд, чьи имена и поныне любимы миллионами слушателей. Репертуар концерта в симфонических партитурах составят более двух десятков композиций.

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