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Песни, танцы, спортивные мероприятия и много угощений - на Кургане Славы праздничная атмосфера

Курган Cлавы - центр сегодняшних торжеств. После церемонии возложения, которая транслировалась в прямом эфире, в эти минуты площадка наполнена песнями, танцами, спортивными и интеллектуальными мероприятиями. Районы Минской области подготовили много угощений, каждый найдет что-то интересное для себя.

В этом нас заверяет Светлана Лукьянюк (прямое включение).

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