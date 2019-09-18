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Песочная арт-терапия, уроки безопасности и IT-занятия. Новый детский сад открылся в Минске
Новый детский сад открылся в столице на улице Аэродромной. Рядом стремительно разрастается новый микрорайон, поэтому объект возвели всего за год. В трехэтажном здании есть все для активного отдыха и развития малышей – музыкальный и спортивный залы, городок для изучения правил дорожного движения, а также бассейн. Его, к слову, смогут посещать не только воспитанники. Новый детский сад с символичным названием "Мир на ладошке" принял 230 детей. Для самых младших организуют адаптационные группы.
Рядом с новым детским садом начнут строительство еще одного дошкольного учреждения. Всего же за ближайшие четыре года в Минске возведут два десятка детских садов.
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