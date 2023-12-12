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Петарда взорвалась в руках у мальчика в Лепельском районе

Петарда взорвалась в руках у мальчика в Лепельском районе

Петарда сработала в руках у подростка в Лепельском районе, он госпитализирован, передает БЕЛТА.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 11 декабря. Мальчик во время движения по улице заметил на дороге петарду и решил ее поднять. Спустя какое-то время подросток поджег ее, а поскольку он не успел выбросить пиротехническое изделие, оно сработало у него в руке.

Пострадавшего доставили в хирургическое отделение районной больницы с термическими ожогами правой кисти.

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