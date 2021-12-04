Петер Сийярто: У Европейского союза была возможность добиться сближения с Беларусью
Несмотря на обвинения коллективного Запада, в ЕС раздаются и здравые голоса. Об ошибочной стратегии Брюсселя в выстраивании отношений с Беларусью заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В интервью радио Латвии чиновник отметил, что нынешнего миграционного кризиса можно было избежать, если бы Евросоюз пошел на сближение с нашей страной.
У Европейского союза была возможность добиться сближения с Беларусью и сделать отношения более тесными. И я бы даже сказал так: если бы он эту возможность использовал, миграционного кризиса не было бы.