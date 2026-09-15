Петр Петровский: 17 сентября 1939 года был первый бой с фашизмом

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17 сентября 1939 года Красная Армия вошла в Западную Беларусь, положив конец польской оккупации. В современной Польше этот поход называют агрессией, а режим Пилсудского пытаются представить как защитника прав и свобод. Политолог Петр Петровский в "Актуальном интервью" разоблачает эти мифы, опираясь на факты: деурбанизация, закрытие белорусских школ, отсутствие бесплатной медицины и планы по этнической ассимиляции. По его мнению, 17 сентября - это первый бой с фашизмом, который объединяет белорусов и поляков.

Межвоенная Польша не была правовым государством, защищавшим права и свободы. "И Ленин, и Сталин говорили, что Пилсудский стоит в одном ряду с Врангелем, Юденичем, Деникиным и прочими белогвардейцами. Он был таким же интервентом. Западная историография навязывает нам термин "советско-польская война", но на самом деле это была и гражданская война, в том числе и польского народа", - подчеркнул Петр Петровский.

Политолог приводит шокирующие цифры. В Западной Беларуси под польской оккупацией не было бесплатной медицины, образования, электричества. Люди уезжали из городов в деревни, чтобы выжить. "В 1921 году в Гродно было 62 тыс. населения, в 1939-м - 50 тыс. Происходила деурбанизация. До революции в Западной Беларуси было более 20 тыс. предприятий, а 10 тыс. осталось в 1939 году", - констатировал Петр Петровский.

Режим санации не просто угнетал белорусов - он планировал перейти к принудительной ассимиляции и полному уничтожению национальной идентичности. "Если бы не было этого освободительного похода, после 1939 года польский режим хотел перейти к принуждению: отказаться от идентичности и вероисповедания. Планы были перейти к однопартийной фашистской диктатуре", - заявил эксперт.

Он также напомнил, что у Польши были и планы сотрудничества с Гитлером. Геринг ежегодно приезжал в Беловежскую пущу с 1935 по 1938 год. Германия предлагала Польше оккупировать всю Беларусь и Украину и присоединить их к Польше. Поляки согласились, но не поделили с немцами Данциг.

Петр Петровский убежден, что воссоединение Западной и Восточной Беларуси - это освобождение. И это тема, которая может объединять белорусов и поляков. "Поляки должны понять, что 17 сентября был первый бой с фашизмом. Мы победили режим санации, освободили тех поляков, которые там жили. Но сегодняшний режим Варшавы забыл, кто настоящие герои, и даже называют их предателями, так как они выступали за освобождение Беларуси. Для Польши героями стали фашисты, сторонники режима санации, которые уничтожали и польский народ в том числе", - резюмировал политолог.