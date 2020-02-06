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Петр Караваев завтра проведет прием граждан и юридических лиц в Столине

Администрация Президента продолжает на плановой основе проводить выездные приемы граждан и юридических лиц. Это проверка выполнения поручений Главы государства и эффективности действий местных органов власти по работе с населением.

Завтра в Столине с гражданами встретится замначальника главного управления - начальник управления гражданского и социального права Главного государственно-правового управления Петр Караваев.

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