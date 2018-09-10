Петр Климук уверен, что космическая отрасль в Беларуси будет развиваться

Как отмечают участники конгресса, в научно-техническом прогрессе наша страна не уступает высокоразвитым государствам. Петр Климук в эксклюзивном интервью нашему телеканалу поделился впечатлениями от первого дня работы минской площадки и высказал уверенность, что космическая отрасль в Беларуси будет развиваться и дальше. А это напрямую отразится на экономике, ведь космонавтика - двигатель прогресса.