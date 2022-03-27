Пархомчик: Санкции в большей степени стимулируют, чем мешают нам работать

Санкции в большей степени стимулируют, чем мешают нам работать. Об этом заявил министр промышленности Петр Пархомчик. Результаты работы крупных предприятий за первые два месяца показывают значительных рост объемов. В целом плюс 19 процентов. Динамика сохраняется и в марте. На внешних рынках - большая потребность в нашей технике. Да, есть сложности с логистикой. Но сейчас активно прорабатываются новые маршруты доставки машин. При этом учитывается, что Африка и Азия в числе наших приоритетных покупателей.