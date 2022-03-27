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Пархомчик: Санкции в большей степени стимулируют, чем мешают нам работать

Санкции в большей степени стимулируют, чем мешают нам работать. Об этом заявил министр промышленности Петр Пархомчик. Результаты работы крупных предприятий за первые два месяца показывают значительных рост объемов. В целом плюс 19 процентов. Динамика сохраняется и в марте. На внешних рынках - большая потребность в нашей технике. Да, есть сложности с логистикой. Но сейчас активно прорабатываются новые маршруты доставки машин. При этом учитывается, что Африка и Азия в числе наших приоритетных покупателей.

Подробнее о новых маршрутах, кооперации с российскими партнерами и импортозамещении, а также готовности техники к посевной глава Минпрома Петр Пархомчик расскажет 27 марта в "Главном эфире".


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