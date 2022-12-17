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Петр Петровский: Станкостроение в Беларуси ожило
Локомотивом совместного белорусско-российского противостояния санкционному давлению должно стать само импортозамещение, и даже не создание новых каких-то производств, а возрождение старых. Таким мнением в эксклюзивном интервью программе "Панорама" поделился политолог Петр Петровский.
По его словам, станкостроение в Беларуси было определенным образом законсервировано, но специалисты и компетенции имеются. И сегодня оно ожило. "И, мне кажется, вместе с союзными программами научно-технического характера, с работойАкадемийнаук России и Беларуси мы можем произвести модернизацию этих производств и заместить в очень важных стратегических отраслях всех производителей, которые ушли с нашего рынка", - заверил политолог.
Его поддержал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков. По его словам, необходимо особое внимание обратить на микроэлектронику. "Об этом глава государства говорит на протяжении последних нескольких лет. У нас есть все возможности, в том числе и в Беларуси, нарастить производство соответствующей продукции очень важной, в том числе и для обеспечения обороны России и Беларуси".
Глава государства ставит задачу приоритетом сделать координацию промышленной политики между Беларусью и Россией, говорит сенатор.
По его словам, если мы решим поставленную задачу, то мы сумеем еще больше нивелировать последствия того политического и прежде всего экономического давления, которое оказывается на Республику Беларусь и Российскую Федерацию со стороны так называемого коллективного Запада.
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