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Петр Витязь: Мы работаем над созданием многоуровневой системы, и это не только космос

Онлайн-конференцию ко Дню космонавтики смотрите здесь.

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