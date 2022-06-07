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Петришенко: Беларусь активно участвует во всех ключевых проектах цифровой повестки ЕАЭС
Беларусь активно участвует во всех ключевых проектах цифровой повестки ЕАЭС. Это заявил 7 июня вице-премьер Игорь Петришенко на IV Евразийском цифровом форуме, которой прошел на площадке ТИБО. Участники обсуждали, как на практике реализуется внедрение новых технологий на союзном уровне. Уже реализован проект системы поиска "Работа без границ". Активно внедряются инструменты цифровой прослеживаемости движения товаров, услуг и активов. Сейчас в работе также создание платформы оформления электронных паспортов для транспортных средств. В ежедневном расписании "ТИБО-2022" десятки круглых столов, дискуссий и презентаций.
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