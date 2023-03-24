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Петришенко: Белорусские санатории уже сейчас заполнены на 90 %

Белорусские санатории уже сейчас заполнены на 90 процентов. Об этом сегодня заявил вице-премьер Игорь Петришенко.

В правительстве сегодня прошло заседание межведомственного экспертно-координационного совета по туризму. Спрос на отдых и лечение в Беларуси всегда высокий, и со стороны наших соседей (особенно россиян) даже в период пандемии заполняемость белорусских здравниц была не ниже 70 процентов. Большое внимание уделяется обновлению материально-технической базы и открытию новых стоянок для любителей путешествий на колесах.

Белорусские туроператоры, агроусадьбы, гостиницы и санатории с 13 по 15 апреля соберет XXV Международная весенняя выставка туруслуг "Отдых-2023", которая пройдет на площадке Дворца спорта. Ожидаются гости из России, Грузии, Узбекистана, Индии, Кубы.

Фото:БЕЛТА

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