Петришенко: Более 2,5 млн жителей Беларуси активно занимаются физической культурой и спортом

В стране реализуется национальная стратегия "Активное долголетие", направленная на людей старшего возраста. Многие из них продолжают трудиться и после выхода на пенсию: это около 378 тыс. Они ведут активный, здоровый образ жизни, создают общества по интересам, занимаются спортом, танцами, лыжероллерами, футболом, хоккеем.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси