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Петришенко: Более 2,5 млн жителей Беларуси активно занимаются физической культурой и спортом

Более 2,5 млн людей активно занимаются физической культурой и спортом. Такие цифры озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко. В Молодечно прошло выездное заседание Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни. Вице-премьер подчеркнул, власть максимально поддерживает людей в их желании заниматься физической активностью: работает 23 тысячи спортивных объектов. Кроме того, реализуется программа "Здоровые города и поселки". На сегодня в нее включены 154 населенных пункта.

В стране реализуется национальная стратегия "Активное долголетие", направленная на людей старшего возраста. Многие из них продолжают трудиться и после выхода на пенсию: это около 378 тыс. Они ведут активный, здоровый образ жизни, создают общества по интересам, занимаются спортом, танцами, лыжероллерами, футболом, хоккеем.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

Осудили и вопросы здоровья детей и учащейся молодежи, приоритеты его сохранения и укрепления, а также как привлечь население к регулярным занятиям спортом.


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