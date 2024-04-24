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Петришенко: Еще 10 лет назад мы даже не думали, что нам придется защищать историческую правду
10 лет назад белорусы не думали, что им придется защищать историческую правду о Великой Отечественной войне, о подвиге народа, о героическом сопротивлении. Такое мнение в интервью корреспонденту Светлане Лукьянюк высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
"Люди старшего поколения на генном и на стержневом уровне воспитывались на других подходах, других традициях, и их уже не сбить, как говорят, с того курса, который позволяет им знать все эти факты и передавать молодому поколению, - заметил Игорь Петришенко. - Закон о геноциде белорусского народа и был принят для того, чтобы обеспечить защиту исторической правды, чтобы подвиг нашего народа не был подвержен забвению, чтобы последующие поколения знали об этом подвиге".
До сих пор считалось, что в годы Великой Отечественной войны в Беларуси было уничтожено 9200 населенных пунктов. В результате расследования уголовного деле о геноциде белорусского народа, по данным Генеральной прокуратуры, к этим цифрам следует добавить еще 3238 населенных пунктов, которыебыли истреблены немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками на территории республики.
В статье 15 Конституции Беларуси говорится, что сохранять историческую правду и чтить подвиг героев Великой Отечественной войны - это прямая обязанность граждан. "Поэтому мы сейчас активно ведем эту работу по поручению главы государства. Проводим ее на всех уровнях, начиная от наших самых маленьких граждан - от детсадовского возраста - и заканчивая трудовыми коллективами, - подчеркнул заместитель премьер-министра. -Кстати, принята и реализуется программа патриотического воспитания населения на 2022-2025 годы, и мы с учетом опыта ее реализации, анализа будем предлагать и принимать очередную программу для того, чтобы на практике реализовать те моменты, по которым мы активно работаем и которые дают результат".
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