Петришенко: Еще 10 лет назад мы даже не думали, что нам придется защищать историческую правду

10 лет назад белорусы не думали, что им придется защищать историческую правду о Великой Отечественной войне, о подвиге народа, о героическом сопротивлении. Такое мнение в интервью корреспонденту Светлане Лукьянюк высказал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Люди старшего поколения на генном и на стержневом уровне воспитывались на других подходах, других традициях, и их уже не сбить, как говорят, с того курса, который позволяет им знать все эти факты и передавать молодому поколению, - заметил Игорь Петришенко. - Закон о геноциде белорусского народа и был принят для того, чтобы обеспечить защиту исторической правды, чтобы подвиг нашего народа не был подвержен забвению, чтобы последующие поколения знали об этом подвиге".

До сих пор считалось, что в годы Великой Отечественной войны в Беларуси было уничтожено 9200 населенных пунктов. В результате расследования уголовного деле о геноциде белорусского народа, по данным Генеральной прокуратуры, к этим цифрам следует добавить еще 3238 населенных пунктов, которыебыли истреблены немецко-фашистскими захватчиками и их приспешниками на территории республики.