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Петришенко: Ключевая задача на перспективу - сохранение социального государства

Информационные тренды Послания звучали и в нашей выездной студии, которая также разместилась во Дворце Республики. Как отметил вице-премьер Игорь Петришенко, среди ключевых задач на перспективу - сохранение социального государства (видео).

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