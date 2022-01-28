3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Петришенко: Ключевая задача на перспективу - сохранение социального государства
Информационные тренды Послания звучали и в нашей выездной студии, которая также разместилась во Дворце Республики. Как отметил вице-премьер Игорь Петришенко, среди ключевых задач на перспективу - сохранение социального государства (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все