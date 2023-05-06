Петришенко: Мы рассчитываем на то, что 12-13 стран, а может быть, и больше, примут участие во II Играх стран СНГ

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси в проекте "Вопрос номер один" рассказал, почему было принято решение о том, что вся Беларусь будет принимать II Игры стран СНГ.

"В первую очередь, Россия провела эти Игры в Казани, и мы вместе с нашими коллегами со стран Содружества предложили, и нас все поддержали, что мы II Игры проведем именно в Беларуси. Мы посчитали правильным, чтобы показать во всей красе гостеприимство, искренность, чистоту, спортивный настрой нашей нации. Нам надо не только спортивные мероприятия проводить в нашей столице - городе-герое Минске, но подтянуть, развить и продемонстрировать в том числе и туристический потенциал наших регионов, показать красоту и своеобразие каждой нашей области, поэтому мы приняли решение о том, что надо проводить и в регионах", - уточнил Петришенко.

Также он добавил, в настоящее время свое участие подтвердили 9 стран Содружества, они пришлют свои команды по 20 видам спорта, а Россия уже заявила 630 своих спортсменов. Это Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, РФ и Таджикистан.

"И мы рассчитываем на то, что наши друзья в отдельных видах спорта примут участие, выставят свои команды из Египта, из Монголии, из КНР, из ряда других стран, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Мы рассчитываем на то, что 12-13 стран, а может быть, и больше, примут участие во II Играх стран СНГ", - поделился премьер-министр.