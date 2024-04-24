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Петришенко: На социальную сферу в 2023 году было направлено более 40 % консолидированного бюджета
В 2023 году на социальную сферу было направлено более 40 % консолидированного бюджета. На этом акцентировал внимание в интервью корреспонденту АТН Светлане Лукьянюк заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.
"Это образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт, туризм, наука и так далее. То есть все те обязательства, которые государство на себя берет, оно в полной мере их реализует, - подчеркнул Игорь Петришенко.- Вы видите, у нас строятся детские сады, у нас реконструируются школы, мы совершенствуем питание наших детей. Работаем под их запрос и под запрос родителей. Мы активно внедряем новые передовые разработки в обучающие программы для наших детей, переоснащаем школы и бассейны, спортивные залы".
Заместитель премьер-министра заметил, что в стране все делается для гармоничного развития детей, чтобы они стали настоящими гражданами, настоящими патриотами своей страны.
"Мы в полной мере своевременно выплачиваем заработную плату, и она постоянно растет, то есть она отражает адекватный уровень и условия цен. И здесь мы по поручению главы государства очень точно донастраиваем аспекты, связанные с выплатой и уровнем заработной платы, с ценовыми аспектами на все социально чувствительные группы товаров, на лекарства. Мы своевременно выплачиваем пенсии. В прошлом году они были повышены и в текущем году, в феврале", - подытожил Игорь Петришенко.
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