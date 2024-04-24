Петришенко: На социальную сферу в 2023 году было направлено более 40 % консолидированного бюджета

В 2023 году на социальную сферу было направлено более 40 % консолидированного бюджета. На этом акцентировал внимание в интервью корреспонденту АТН Светлане Лукьянюк заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

"Это образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт, туризм, наука и так далее. То есть все те обязательства, которые государство на себя берет, оно в полной мере их реализует, - подчеркнул Игорь Петришенко.- Вы видите, у нас строятся детские сады, у нас реконструируются школы, мы совершенствуем питание наших детей. Работаем под их запрос и под запрос родителей. Мы активно внедряем новые передовые разработки в обучающие программы для наших детей, переоснащаем школы и бассейны, спортивные залы".

Заместитель премьер-министра заметил, что в стране все делается для гармоничного развития детей, чтобы они стали настоящими гражданами, настоящими патриотами своей страны.