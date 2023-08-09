Петришенко: Награды по тяжелой атлетике в каждой категории - заслуга и тренерского штаба, и федерации

Награды по тяжелой атлетике в каждой категории - заслуга и тренерского штаба, и федерации. Это отметил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, вручая медали сегодняшним победителям.

Наши спортсмены в каждой весовой категории занимают пьедестал. Это огромная заслуга тренерского штаба, федерации нашей тяжелой атлетики. Хочу пожелать нашим спортсменам в оставшиеся соревновательные дни II Игр стран СНГ завоевать как можно большее количество медалей и продемонстрировать свою лучшую спортивную форму.