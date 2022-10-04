Петришенко: Нужно обеспечить максимальную социализацию детей с особенностями развития

Практически 100 % мы охватываем детей, связанных с образовательной программой, и мы занимаемся со всеми детьми. Для нас очень важно вовлечь в этот процесс не только государственные структуры, но и наши общественные организации. Детский фонд наш активно занимается этой работой, Белорусский республиканский союз молодежи, пионерская организация.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

