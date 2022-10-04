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Петришенко: Нужно обеспечить максимальную социализацию детей с особенностями развития

Нужно обеспечить максимальную социализацию детей с особенностями развития. Это заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время заседания Национальной комиссии по правам ребенка. Здесь определяли дальнейшее совершенствование работы по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами и детьми с особенностями психофизического развития. Государственная поддержка таких категорий граждан обеспечена на системном уровне.

Практически 100 % мы охватываем детей, связанных с образовательной программой, и мы занимаемся со всеми детьми. Для нас очень важно вовлечь в этот процесс не только государственные структуры, но и наши общественные организации. Детский фонд наш активно занимается этой работой, Белорусский республиканский союз молодежи, пионерская организация.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси

4 октября в рамках заседания рассмотрены итоги летней оздоровительной кампании, трудоустройства школьников и студентов в каникулярный период.

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