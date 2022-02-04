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Петришенко: Оказание медпомощи заболевшим коронавирусом под контролем
Оказание медпомощи заболевшим коронавирусом находится под контролем. Об этом заявил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко. Система справляется с выплатами больничных. Минздрав и региональные штабы оперативно реагируют на ситуацию, и большие очереди, которые были в начале недели, сейчас не наблюдаются. Откорректирован и режим работы поликлиник - врачи будут находиться на местах и в выходные дни.
В режиме онлайн сегодня прошло и заседание коллегии Минтруда. Говорили о сделанном и приоритетах на 2022 год, главный из которых - повышение уровня доходов белорусов.
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