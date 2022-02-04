Петришенко: Оказание медпомощи заболевшим коронавирусом под контролем

Оказание медпомощи заболевшим коронавирусом находится под контролем. Об этом заявил сегодня вице-премьер Игорь Петришенко. Система справляется с выплатами больничных. Минздрав и региональные штабы оперативно реагируют на ситуацию, и большие очереди, которые были в начале недели, сейчас не наблюдаются. Откорректирован и режим работы поликлиник - врачи будут находиться на местах и в выходные дни.