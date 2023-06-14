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Петришенко: Окончательные решения по проведению вступительной кампании будут приняты в этом году
Окончательные решения по проведению вступительной кампании будут приняты в этом году. Об этом сегодня заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко в Овальном зале парламента. Впереди детальный анализ итогов поступления, изучение мнений всех сторон.
Принципиальных изменений не последует. Но донастроить систему придется, отметили в Министерстве образования. Ясность по многим вопросам планируют внести к началу нового учебного года.
Возможно, шкалы перевода баллов будем заранее доводить до общественности, еще задолго до начала ЦЭ, чтобы люди понимали, как будет происходить подсчет. Еще, допустим, в личном кабинете наряду с баллами, которые будем выкладывать, мы можем выложить и скан, копию ответа, чтобы каждый школьник, его родители, учителя могли посмотреть и сравнить. Есть бланк ответов и действительно, какая у тебя оценка.
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