Петришенко: Привлекать иностранных студентов и давать им качественное образование - одна из главных задач МГЛУ

Развитие экспорта образовательных услуг и перспективы его роста обсудили в ходе открытого диалога, состоявшегося между активом Минского лингвистического университета и заместителем премьер-министра. На встрече Игорь Петришенко отметил, что МГЛУ максимально должен заниматься тем, чтобы привлекать иностранных студентов и давать им качественное образование.



Отдельно участники затронули тему патриотического воспитания и того, как осуществляется подготовка студентов по этому направлению. Обсудили и то, как задействовать студентов в мероприятиях, где нужна коммуникация с иностранными гостями и туристами.

В настоящее время Минский государственный лингвистический университет осуществляет подготовку по 23 иностранным языкам и 15 специализациям. Здесь обучается более 7 тысяч студентов и трудится полторы тысячи сотрудников. МГЛУ стал альма-матер для студентов из более чем 40 стран мира.

