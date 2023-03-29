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Петришенко провел прием граждан в Любани, все вопросы взяты на контроль

Важно не просто услышать человека, а найти решение. Выездной прием граждан провел сегодня Игорь Петришенко. К вице-премьеру обратились жители города Любань и районных населенных пунктов. Вопросы не только жилищно-коммунального характера: благоустройство дворовых проездов и пешеходных связей, предоставление арендного жилья и работа объектов социальной инфраструктуры. Еще два обращения касались нового закона о госслужбе. А именно зачета в стаж периода работы в сельхозорганизациях в качестве главных специалистов. Сложности возникли в предоставлении архивных документов.

Все вопросы взяты на контроль - профильным службам даны конкретные поручения. Сразу после приема граждан Игорь Петришенко посетил объекты сферы образования. В СШ № 3 имени Сечко презентовали ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию, рассказали о деятельности клубов "Юный журналист" и "Юный афганец". Кроме этого, вице-премьер ознакомился с материально-технической базой детского сада № 1. Далее в маршруте Любанский государственный колледж и Центральная районная больница.

Фото:БЕЛТА

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