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Петришенко: Создание медиахолдинга Союзного государства - один из важнейших вопросов сотрудничества
Создание медиахолдинга Союзного государства - один из важнейших вопросов сотрудничества Беларуси и России в социально-гуманитарной сфере, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, пишет БелТА.
Игорь Петришенко и Дмитрий Мезенцев обсудили взаимодействие в сфере культуры, образования и спорта. "Белорусско-российское взаимодействие в социально-гуманитарной сфере активно развивается. Мы видим, что ежегодно сотрудничество Союзного государства наполняется разными культурными проектами, которые комфортны и для белорусов, и для россиян. Думаю, нам стоит продолжать это направление, чтобы культурная составляющая нашего сотрудничества была в авангарде всех интеграционных процессов, - отметил Игорь Петришенко. - Важно также обсудить вопросы в сфере образования и молодежное взаимодействие. Молодежь должна быть проникнута идеей интеграционного сотрудничества и дальше развивать его. У нас уже есть ряд конкретных предложений". На фоне всех трудностей продолжается и сотрудничество в спортивной сфере.
По словам вице-премьера, ключевой вопрос встречи и сотрудничества двух стран - создание медиахолдинга Союзного государства. "Мы заинтересованы. Наработаны соответствующие концептуальные предложения. Как сказал Президент Беларуси, мы сможем создать мощный, современный и эффективный медиахолдинг, который будет показывать белорусам и россиянам все, что делается в рамках Союзного государства", - заключил Игорь Петришенко.
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