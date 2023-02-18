Петришенко: Создание медиахолдинга Союзного государства - один из важнейших вопросов сотрудничества

Игорь Петришенко и Дмитрий Мезенцев обсудили взаимодействие в сфере культуры, образования и спорта. "Белорусско-российское взаимодействие в социально-гуманитарной сфере активно развивается. Мы видим, что ежегодно сотрудничество Союзного государства наполняется разными культурными проектами, которые комфортны и для белорусов, и для россиян. Думаю, нам стоит продолжать это направление, чтобы культурная составляющая нашего сотрудничества была в авангарде всех интеграционных процессов, - отметил Игорь Петришенко. - Важно также обсудить вопросы в сфере образования и молодежное взаимодействие. Молодежь должна быть проникнута идеей интеграционного сотрудничества и дальше развивать его. У нас уже есть ряд конкретных предложений". На фоне всех трудностей продолжается и сотрудничество в спортивной сфере.