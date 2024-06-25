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Петришенко: Талантливая молодежь - стратегический ресурс для поступательного развития страны
В величественном зале Победы Музея Великой Отечественной войны сегодня чествовали триумфаторов предметных олимпиад и творческих состязаний: лауреатов специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и фонда по поддержке талантливой молодежи.
Нагрудные знаки, удостоверения и свидетельства лауреатов из рук заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко получили 52 человека и 2 творческих коллектива. За 28 лет существования "фондового института", созданного по инициативе главы государства, поощрение получили более 44 тыс. ребят и 4 тыс. педагогов.
"Банк данных талантливой молодежи и банк данных одаренной молодежи, - которые насчитывает около 4,5 тыс. человек и 265 творческих коллективов. Мы гордимся достижениями этих ребят. Только по прошлому году наши ребята на различного рода международных олимпиадах завоевали более 40 медалей в творческих конкурсах, восемь наших представителей завоевали почетные дипломы", - сказал Игорь Петришенко.
В Беларуси к молодым талантам особенное отношение. И это работает. Высокий уровень образования - залог высоких результатов и на арене международной. Золото географической олимпиады во Франции, первая премия конкурса исполнителей Богдана Вархала в Сербии, медаль форума науки и энергетики в Турции - лишь часть достижений на географической карте наших талантов, востребованных на родине.
Не только движение вперед, но и формирование гражданской позиции творческой и научной элиты страны с уважением к нашему историческому прошлому. Гранд-премии лауреаты символично получают накануне Дня Независимости в месте силы нашего единства - мемориальном зале Победы. Здесь бережно хранят имена героев, которые освобождали Беларусь.
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