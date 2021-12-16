3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Петришенко: В Беларуси завершается разработка программы патриотического воспитания
Как повысить эффективность патриотического воспитания и обеспечить полную занятость молодежи? Эти вопросы в повестке национальной комиссии по правам ребенка. Накануне состоялось онлайн-заседание. На связи с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко -руководители причастных к этим темам министерств и ведомств. По словам вице-премьера, сегодня важно, чтобы дети и подростки в свободное от учебы время могли прилагать усилия и трудиться, включаться в общественно-полезную жизнь нашей страны. Системная работа в этом направлении ведется. Разработка госпрограммы патриотического воспитания населения уже на финальной стадии.
В стране уже принят ряд документов в данном направлении. Это и государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2021 - 2025 годы, и стратегия развития государственной молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года, и концепция развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года. В учреждениях образования активно реализуется информационно-образовательный проект "Школа Активного Гражданина". Там рассказывают о достижениях Беларуси, обсуждают актуальные вопросы, касающиеся социально-экономического развития страны.
Вице-премьер также добавил, что сегодня важно уделять большое внимание противодействию деструктивным структурам, которые негативно влияют на молодежь через интернет-пространство. Используемые методы и формы работы с подростками должны быть актуальными и результативными. На это также следует обратить внимание и родителям.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все