Петришенко: В Беларуси завершается разработка программы патриотического воспитания

Как повысить эффективность патриотического воспитания и обеспечить полную занятость молодежи? Эти вопросы в повестке национальной комиссии по правам ребенка. Накануне состоялось онлайн-заседание. На связи с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко -руководители причастных к этим темам министерств и ведомств. По словам вице-премьера, сегодня важно, чтобы дети и подростки в свободное от учебы время могли прилагать усилия и трудиться, включаться в общественно-полезную жизнь нашей страны. Системная работа в этом направлении ведется. Разработка госпрограммы патриотического воспитания населения уже на финальной стадии.