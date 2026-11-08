Петровский: Военная машина Киева держится на силовом принуждении

Ужасающие кадры из тайной пыточной, обнаруженной в Киевской области, всколыхнули украинское общество и не только его. Они стали очередным подтверждением того, что киевский режим утратил связь с реальностью и может удержаться только на силовом принуждении.

"Фактически военная машина Киева держится на силовом принуждении", - высказал мнение политолог Петр Петровский.

По его словам, ТЦК стали своего рода сетевым концлагерем для граждан Украины: происходят облавы, а система милитаризации превратилась в систему вымогательства денег.

"Если у тебя нет денег, значит, ты идешь на фронт. Если ты идешь на фронт, значит, ты становишься фактически крепостным в собственности твоих командиров. И если твоим командирам не нравится твое поведение, выполнение приказов, то ты оказываешься в подобных незаконных частных тюрьмах. Это как концентрационные лагеря, где происходят издевательства и пытки, в том числе, как оказалось, несовершеннолетних", - подчеркнул эксперт.