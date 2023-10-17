Петровский: Наша задача состоит в том, чтобы Польша была более самостоятельным игроком

По его словам, Беларусь должна укреплять свою боеспособность и не думать, кто придет к власти в Польше - "ПиС", "Гражданская платформа". Также мы не должны говорить про Польшу с американцами или европейцами. "Это была провальная стратегия России, когда она не смотрела на Польшу и считала, что Москва должна договориться с Вашингтоном, а Польша сама по себе успокоится, американцы выкрутят руки, - отметил политолог. - Наша задача состоит в том, чтобы Польша была более суверенным, самостоятельным игроком, чтобы исходила не из американских интересов или брюссельских, а из своих национальных интересов. А этот интерес очень простой - максимальное получение выгоды от своего геополитического, геоэкономического и географического положения: транзит, открытые границы, мост между Западом и Востоком. В конце концов переход от этой одновекторной, кастрированной внешней политики, которая сегодня имеется в Польше, к многовекторной политике".