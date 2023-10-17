3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Петровский: Наша задача состоит в том, чтобы Польша была более самостоятельным игроком
Наша задача состоит в том, чтобы Польша была более суверенным, самостоятельным игроком. Об этом в проекте "Успеть до полуночи" заявил политолог Петр Петровский.
По его словам, Беларусь должна укреплять свою боеспособность и не думать, кто придет к власти в Польше - "ПиС", "Гражданская платформа". Также мы не должны говорить про Польшу с американцами или европейцами. "Это была провальная стратегия России, когда она не смотрела на Польшу и считала, что Москва должна договориться с Вашингтоном, а Польша сама по себе успокоится, американцы выкрутят руки, - отметил политолог. - Наша задача состоит в том, чтобы Польша была более суверенным, самостоятельным игроком, чтобы исходила не из американских интересов или брюссельских, а из своих национальных интересов. А этот интерес очень простой - максимальное получение выгоды от своего геополитического, геоэкономического и географического положения: транзит, открытые границы, мост между Западом и Востоком. В конце концов переход от этой одновекторной, кастрированной внешней политики, которая сегодня имеется в Польше, к многовекторной политике".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября