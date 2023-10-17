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Петровский объяснил, в чем отличие "ПиСа" от Туска
Отличие "ПиСа" от Туска в том, что Туск согласен вписаться в германоцентричную Европу и готов жестко выполнять ту роль, которую ему готовила демократическая администрация США и Брюссель. "ПиС" хочет торговаться и выбить более привлекательную роль. Об этом в программе "Успеть до полуночи" заявил политолог Петр Петровский.
Эксперт пояснил, почему Польша милитаризируется. "Мы не должны забывать, что поляки отдали огромное количество вооружения киевскому режиму. Например, половину своих танков, отдали огромное количество самолетов и прочее. Они оголили свои резервы и сейчас пытаются закупить огромное количество американской техники прежде всего, причем по не очень дешевым ценам. Многиеэксперты критикуют за то, что они вписались в такие сумасшедшие контракты по Abrams, по HIMARS, по другим вооружениям", - сказал он.
Мы здесь не должны расслабляться, считает эксперт. "Идет милитаризация Польши. Писовские элиты хотят быть смотрящими Америки во всей Европе, то есть заменить по большому счету немцев. В Германии расположена главная военная база американская, в Рамштайне находится ядерное оружие, - напомнил политолог. - "ПиС" предлагает: давайте пункт управления американскими войсками в Европе сделаем в Польше, переместим все американские войска из Германии в Польшу,все ядерные ракеты в Польшу. Для чего? Как минимум, чтобы увеличить свою значимость и статус в Европейском союзе и вообще на континенте, стать главной американской силой. И второй момент, просто банально получать на это деньги. Вот это, если кратко говорить, евроатлантическая мечта части польских элит", - отметил он.
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По словам политолога, отличие"ПиСа" от Туска в том, что Туск согласен вписаться в германоцентричную Европу, но при этом прозападную, проамериканскую. "Он готов жестко выполнять ту роль, которую ему готовила демократическая администрация США и Брюссель.А "ПиС" хочет торговаться и выбить более привлекательную, на их мнение, роль. Я не думаю, что у них получится, - считает Петр Петровский, -потому что "ПиС" всегда ориентировался на республиканцев, а не на Демпартию. И Демпартия демонстрировала и перед выборами, и вообще, что "ПиС" не очень им нравится. Более того, если вспомним избирательную кампанию Байдена, то Байден не чурался говорить, что в Европе имеется 3 или 4 диктаторских режима. Кроме Беларуси и России, он туда включал Венгрию и писовскую Польшу. И поэтому господин Дуда в списке Байдена оказывался в одном пространстве вместе с Президентом Беларуси и Президентом России".
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