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Петровский: Раскачать Беларусь не получится
Сверить часы в условиях политического, экономического и даже военного давления по вопросу дальнейшего развития гражданского общества. В Минске пройдет масштабный форум патриотических сил. О целях и задачах будущего конгресса патриотов и о готовности нашей страны противостоять провокациям извне - белорусский политолог Петр Петровский.
Для белорусского гражданского общества сегодня главное - это консолидация нашего народа и более качественный уровень работы гражданских инициатив. Думаю, что подобный форум 9 августа - это преддверие более масштабных мероприятий к 17 сентября, Дню белорусского народного единства. Самое главное - это демонстрация того единства наших наиболее активных граждан страны, наиболее активных и патриотических общественных объединений, которые сегодня готовы защищать суверенитет и независимость, отстаивать национальные интересы и смотреть в будущее, двигать нашу страну к лучшим горизонтам. Это демонстрация того, что никакими госпереворотами и цветными революциями, попытками извне изменить политический строй и геополитическую ориентацию Республики Беларусь не получится.
В форуме патриотов примет участие широкий круг представителей белорусского гражданского общества. Это основные общественные объединения и политические партии Беларуси.
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