Петровский: Раскачать Беларусь не получится

Для белорусского гражданского общества сегодня главное - это консолидация нашего народа и более качественный уровень работы гражданских инициатив. Думаю, что подобный форум 9 августа - это преддверие более масштабных мероприятий к 17 сентября, Дню белорусского народного единства. Самое главное - это демонстрация того единства наших наиболее активных граждан страны, наиболее активных и патриотических общественных объединений, которые сегодня готовы защищать суверенитет и независимость, отстаивать национальные интересы и смотреть в будущее, двигать нашу страну к лучшим горизонтам. Это демонстрация того, что никакими госпереворотами и цветными революциями, попытками извне изменить политический строй и геополитическую ориентацию Республики Беларусь не получится.

Петр Петровский, политолог