Петровский: Россия знает, что никаких войск НАТО под Оршей в 450 км от Москвы не будет

Мы в прошлом году отпраздновали День единения. За 2021 год у нас радикально много что изменилось. Посмотрите: 28 союзных программ углубленной интеграции, мы наконец-то окончательно перешли на оплату в рублях, национальных валютах за нефть и газ и более того - на внутрироссийские тарифы.

Петр Петровский, политолог