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Петровский: Россия знает, что никаких войск НАТО под Оршей в 450 км от Москвы не будет
Более чем за 20-летнюю историю Союзное государство доказало свою востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная правовая база. Заключено более 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений, в том числе в рамках СНГ и ОДКБ. 2022 год - это кульминация единения народов Беларуси и России
Мы в прошлом году отпраздновали День единения. За 2021 год у нас радикально много что изменилось. Посмотрите: 28 союзных программ углубленной интеграции, мы наконец-то окончательно перешли на оплату в рублях, национальных валютах за нефть и газ и более того - на внутрироссийские тарифы.
Политолог признал, что интеграция между Беларусью и Россией носит принципиальный характер, безальтернативный характер.
"И через эту интеграцию РБ реализует свой суверенитет и независимость, а РФ обеспечивает безопасность, белорусский балкон на западном направлении. Она знает прекрасно, что никаких войск НАТО под Оршей в 450 км от Москвы не будет. Поэтому нас так ценят и понимают нашу задачу и наше место в общей архитектуре евразийской интеграции", - подвел итог Петровский.
Союзное государство - это не только экономическая, но и интеграция в обороне и безопасности, гуманитарной и военно-технической сферах.
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