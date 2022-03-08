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Петровский: Зеленский гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей
Гуманитарную составляющую Зеленский взял в заложники во имя своих политических целей. Таким мнением с корреспондентом БелТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.
"Зеленский и официальный Киев пытаются продать различного рода коридоры за что-то. То есть он гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей, - сказал Петр Петровский. - В Сумах накопилось огромное количество китайских, индийских студентов и вообще других иностранных студентов. Индия, Китай, африканские, арабские страны не единожды уже официально говорили Зеленскому, что недопустимо проявлять агрессию со стороны территориальной обороны в отношении этих студентов. Они требовали, чтобы Зеленский пропустил этих студентов на территорию России. Несмотря на это, эти студенты не были пропущены. Их эвакуация сегодня под сомнением".
Политолог констатировал: "Давайте прямо говорить. Например, закрытие подконтрольной Киеву границы с Беларусью является прямым нарушением гуманитарных обязательств, согласно международному праву Украины. Потому, что беженцы с территории Украины не могут попасть в Беларусь. Им приходится каким-то образом прорываться".
По словам Петра Петровского, то, что сегодня происходит, - это попытка торга официального Киева на судьбах людей.
"Коридоры не предоставляются, политизируются. Запрещается людям выехать в те страны, которые и логистически ближе и которые люди считают более близкими и родными. И самый главный вопиющий фактор, который открывается, когда отряды территориальной обороны просто используют людей как живой щит. Про что это говорит? Про то, что, к сожалению, официальный Киев сегодня не видит пока перспектив своих, кроме как использовать собственных граждан как живой щит. Все это инфантильно. Все это аморально. И вместо того, чтобы договориться и начать трансформировать Украину, денацифицировать, демилитаризировать, сегодня официальный Киев усугубляет конфликт и обостряет его", - дополнил он.
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