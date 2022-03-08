Петровский: Зеленский гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей

Гуманитарную составляющую Зеленский взял в заложники во имя своих политических целей. Таким мнением с корреспондентом БелТА поделился политолог, эксперт общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.

"Зеленский и официальный Киев пытаются продать различного рода коридоры за что-то. То есть он гуманитарную составляющую взял в заложники во имя своих политических целей, - сказал Петр Петровский. - В Сумах накопилось огромное количество китайских, индийских студентов и вообще других иностранных студентов. Индия, Китай, африканские, арабские страны не единожды уже официально говорили Зеленскому, что недопустимо проявлять агрессию со стороны территориальной обороны в отношении этих студентов. Они требовали, чтобы Зеленский пропустил этих студентов на территорию России. Несмотря на это, эти студенты не были пропущены. Их эвакуация сегодня под сомнением".

Политолог констатировал: "Давайте прямо говорить. Например, закрытие подконтрольной Киеву границы с Беларусью является прямым нарушением гуманитарных обязательств, согласно международному праву Украины. Потому, что беженцы с территории Украины не могут попасть в Беларусь. Им приходится каким-то образом прорываться".

По словам Петра Петровского, то, что сегодня происходит, - это попытка торга официального Киева на судьбах людей.