Петушиные бои или Кто кого заклюет: почему отношения между Варшавой и Киевом будут меняться не в пользу Украины

Поляки таких выпадов в свой адрес терпеть не будут. Я боюсь, что все будет еще намного хуже. Когда страсти улягутся, и когда наступит отрезвление, они могут повторить, ну не в таком смысле, это, конечно, вряд ли возможно, но мини-вариант волынских разборок, надеюсь, без жертв, могут повторить. Я слабо себе представляю, как они могут ужиться в одном государстве в крепкой дружбе, не поглотив один одного, кто бы это ни был.

Зеленский очевидно становится токсичной фигурой для западного политического истеблишмента. Его имидж защитника Европы от кровожадного Путина уже давно подтух и дурно пахнет. Но вот на роль сакральной жертвы комик еще вполне подходит и даже позволит придать новый смысл противостоянию. Тем более что у партнеров уже и план под это дело готов. В Politico неожиданно появилась статья о наличии сценария по передаче власти в случае гибели Зеленского.