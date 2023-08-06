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Петушиные бои или Кто кого заклюет: почему отношения между Варшавой и Киевом будут меняться не в пользу Украины
В украинском театре боевых действий все чаще ставят политические представления. Официальный Киев исполняет такие номера, что у так называемых партнеров возникает неистовое желание опустить пыльный занавес.
Зеленский нагло огрызается со спонсорами и уже открыто вступает в публичные пикировки. Потушить такой запал никакого порошка не хватит. Многие призывают к спокойствию и благоразумию. Однако перевозбужденный актер вошел во вкус и умудрился разругаться даже с Варшавой.
А ведь как обнимались... Страсть прошла, и бытовуха все испортила. О новой роли Зеленского расскажет Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
Столетние противоречия между поляками и украинцами, которые Дуда и Зеленский старательно заметали под ковер, больше там не помещаются. Медовый месяц Киева и Варшавы подходит к закономерному финалу. Дело дошло до дипломатических пикировок и упреков по всем фронтам. Почему ссорятся заклятые друзья, и при чем тут заветная Львовщина?
Польское гостеприимство расслабило украинских беженцев, и отдельные персонажи в буквальном смысле начали вести себя как дома. И тут все по классике. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Консервативные поляки оказались не готовы к соседству с чересчур раскрепощенными украинцами. Группа молодежи нападала на людей в районе реки Варта. Фанаты футбольного клуба "Лех" изловили украинцев и заставили принести публичные извинения. Общественные патрули будут проводиться систематически.
Извинений требуют не только польские фанаты, но и парламентарии. Сейм республики признал геноцидом действия украинских националистов. Тех самых, которые сегодня почитаются на государственном уровне. У любителей покричать в Варшаве "Героям слава" открывается сказочная перспектива отправиться в клетку на 3 года. Законопроект, предусматривающий такую ответственность за пропаганду идеологии ОУН-УПА внесен в нижнюю палату парламента Польши.
Олег Романов, председатель Белорусской партии "Белая Русь":
Поляки понимают, что Украина уже проиграла и в значительной мере готовятся, чтобы воспользоваться плодами поражения Украины. Я говорю о возможности аннексии западных областей Украины. Но эта операция должна быть подготовлена, в том числе в информационной сфере, в сфере идеологического обеспечения.
Киевский режим загнан в угол провалами на фронте и все чаще совершает политические ошибки. Приближение судного дня уже не за горами, и это отчетливо видно по агрессивным выпадам в сторону так называемых партнеров. Первым не выдержал старик Джо. Из Белого дома поступала информация о том, что ему сложно даются телефонные переговоры с неблагодарным Зеленским. Спустя несколько месяцев комик вступил уже в публичную пикировку с Беном Уоллесом.
Своей порции внимания дождалась и Варшава. На заявление о неблагодарности Украины за помощь в Киеве отреагировали вызовом на ковер польского посла. У Моравецкого от такой наглости даже очки запотели.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Тот карт-бланш, который Зеленским был выдан в начале Польше, здесь, видимо, возникли тоже какие-то накладки, недопонимания или изменения политики. Отношение между Польшей и Украиной будет меняться, но не в пользу Украины.
Фактически Польша попала в ловушку своей пропаганды о милейших безобидных украинцах, оказавшихся под ударом коварного Путина. Фельетоны и реверансы в надежде на инкорпорацию Львовщины оказались пустой тратой времени и бюджета. В попытках проглотить кусок шире собственной пасти гиена рискует подавиться в очередной раз. Накануне электоральной кампании правящая партия поставлена на растяжку. Замалчивать выпады Киева, значит, проявить слабость и расписаться в собственной несостоятельности. Проявить жесткость, значит, признать провал собственной политики последних лет.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
Поляки таких выпадов в свой адрес терпеть не будут. Я боюсь, что все будет еще намного хуже. Когда страсти улягутся, и когда наступит отрезвление, они могут повторить, ну не в таком смысле, это, конечно, вряд ли возможно, но мини-вариант волынских разборок, надеюсь, без жертв, могут повторить. Я слабо себе представляю, как они могут ужиться в одном государстве в крепкой дружбе, не поглотив один одного, кто бы это ни был.
Зеленский очевидно становится токсичной фигурой для западного политического истеблишмента. Его имидж защитника Европы от кровожадного Путина уже давно подтух и дурно пахнет. Но вот на роль сакральной жертвы комик еще вполне подходит и даже позволит придать новый смысл противостоянию. Тем более что у партнеров уже и план под это дело готов. В Politico неожиданно появилась статья о наличии сценария по передаче власти в случае гибели Зеленского.
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